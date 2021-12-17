Лос-Анджелес, США, , 09:21 — REGNUM Американский портал NME 16 декабря сообщил об исследовании, показавшем, что прослушивание музыки канадского рэпера Дрейка (настоящее имя — Обри Дрейк Грэм) во время пробежки заставляет бегать американцев медленнее, чем обычно.

Дрейк The Come Up Show

Ненаучное исследование, проведенное розничными продавцами спортивной одежды Pour Moi, отслеживало 60 пробежек 20 испытуемых и их скорость во время прослушивания музыки разных исполнителей, причем каждый исполнитель играл на протяжении не менее 1 километра пробега. Pour Moi обнаружили, что прослушивание Дрейка добавляло 21 секунду к времени пробега километровой дистанции.

На другом конце шкалы исследования Pour Moi выяснили, что их испытуемые двигались быстрее, слушая таких исполнителей, как Бейонсе, Гарри Стайлз и Бритни Спирс. Музыка Бейонсе оказалась наиболее эффективной в исследовании, побудив бегунов сократить свое среднее время на километровой дистанции на 33 секунды.

Читайте ранее в этом сюжете: Брайан Ино создал инновационный проигрыватель пластинок