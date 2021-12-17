NME: американцы бегают медленее при прослушивании музыки Дрейка
Лос-Анджелес, США, 17 декабря, 2021, 09:21 — ИА Регнум. Американский портал NME 16 декабря сообщил об исследовании, показавшем, что прослушивание музыки канадского рэпера Дрейка (настоящее имя — Обри Дрейк Грэм) во время пробежки заставляет бегать американцев медленнее, чем обычно.
Ненаучное исследование, проведенное розничными продавцами спортивной одежды Pour Moi, отслеживало 60 пробежек 20 испытуемых и их скорость во время прослушивания музыки разных исполнителей, причем каждый исполнитель играл на протяжении не менее 1 километра пробега. Pour Moi обнаружили, что прослушивание Дрейка добавляло 21 секунду к времени пробега километровой дистанции.
На другом конце шкалы исследования Pour Moi выяснили, что их испытуемые двигались быстрее, слушая таких исполнителей, как Бейонсе, Гарри Стайлз и Бритни Спирс. Музыка Бейонсе оказалась наиболее эффективной в исследовании, побудив бегунов сократить свое среднее время на километровой дистанции на 33 секунды.