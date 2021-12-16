Вашингтон, , 23:38 — REGNUM Конгресс США проголосовал за создание специальной комиссии по расследованию причин провала 20-летней операции в Афганистане под американским руководством, которая в конечном итоге привела к восстановлению контроля над страной радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает Agence France Presse.

Конгресс США Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что создание комиссии предусмотрено законом об оборонном бюджете США, который ранее уже был одобрен Палатой представителей. Комиссия будет создана после подписания этого закона главой Белого дома и будет состоять из 16 членов — представителей как Демократической, так и от Республиканской партий.

В течение года комиссия должна будет подготовить первоначальный отчёт, а в течение последующих трёх лет — представить полный отчет о причине неудач США в Афганистане.

Комиссии поручено провести комплексную оценку войны в Афганистане и дать конкретные рекомендации для использования в будущих тактических и стратегических операциях.

Кроме этого, комиссия проанализирует политику Соединённых Штатов в Афганистане до терактов 11 сентября 2001 года.