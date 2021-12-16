Вашингтон, 16 декабря, 2021, 23:38 — ИА Регнум. Конгресс США проголосовал за создание специальной комиссии по расследованию причин провала 20-летней операции в Афганистане под американским руководством, которая в конечном итоге привела к восстановлению контроля над страной радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает Agence France Presse.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

Отмечается, что создание комиссии предусмотрено законом об оборонном бюджете США, который ранее уже был одобрен Палатой представителей. Комиссия будет создана после подписания этого закона главой Белого дома и будет состоять из 16 членов — представителей как Демократической, так и от Республиканской партий.

В течение года комиссия должна будет подготовить первоначальный отчёт, а в течение последующих трёх лет — представить полный отчет о причине неудач США в Афганистане.

Комиссии поручено провести комплексную оценку войны в Афганистане и дать конкретные рекомендации для использования в будущих тактических и стратегических операциях.

Кроме этого, комиссия проанализирует политику Соединённых Штатов в Афганистане до терактов 11 сентября 2001 года.