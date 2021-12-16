Мехико, 16 декабря, 2021, 23:38 — ИА Регнум. Пятеро мексиканских военных погибли в автокатастрофе на северо-западе Мексики, сообщает 16 декабря газета Milenio.

Tomascastelazo Мексиканские солдаты

По утверждению издания, трагедия произошла в городе Кульякан, столице мексиканского штата Синалоа.

Легковой автомобиль с военными несколько раз перевернулся, а затем врезался в бульдозер, оставленный рядом с местом проведения дорожных работ. По предварительным данным, причиной гибели людей может быть потеря управления автомашиной.

Проводится расследование.