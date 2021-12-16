Скопье, , 23:53 — REGNUM Премьер-министра Северной Македонии Зорана Заева удивила позиция президента этой страны Стево Пендаровски по отношению к инициативе Open Balkan. Об этом Заев заявил 16 декабря.

Зоран Заев (сс) Влада на Република Северна Македонија

«Не понимаю, почему кто-то был бы против дружбы между соседями, против сближения народов Западных Балкан и против ускорения экономического обмена между странами региона», — заявил Заев телеканалу TV21.

По словам Заева, особенно сложно понять, почему подобную реакцию демонстрирует первый человек государства, который должен больше, чем кто бы то ни было, защищать интересы граждан.

Напомним, что Пендаровски 15 декабря во время визита в Косово заявил, что инициатива Open Balkan с самого начала ущербна, так как в ней участвуют не «все шесть государств» Западных Балкан, а только половина из них.

В Open Balkan участвуют Сербия, Северная Македония и Албания.