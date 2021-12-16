Минск, 16 декабря, 2021, 23:34 — ИА Регнум. Объём ВВП Белоруссии в текущих ценах за январь — ноябрь составил 158,3 млрд белорусских рублей (почти $63 млрд), что в сопоставимых ценах на 2,3% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом 16 декабря проинформировал национальный статистический комитет Белоруссии (Белстат).

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«Индекс-дефлятор ВВП в январе — ноябре 2021 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 115,7%», — сказано в официальном сообщении.

По данным Белстата, в январе — ноябре объём промышленного производства в текущих ценах составил 139,8 млрд бел.руб., что в сопоставимых ценах на 6,7% больше уровня января — ноября 2020 года. В частности, обрабатывающая промышленность прибавила 6,3%, ещё 2,3% прибавила горнодобывающая промышленность, на 12,1% увеличено снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом.

Сельхозпроизводство при этом сокращено на 4,4%. В хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 23,7 млрд. бел.руб. Сельхозорганизации в январе — ноябре произвели продукции на 19,8 млрд бел.руб. — в сопоставимых ценах на 3,4% меньше уровня такого же прошлогоднего периода.

«В январе — ноябре 2021 г. пассажирооборот составил 18 700,2 млн. пассажиро-километров, или 111,7% к соответствующему периоду 2020 года. Услугами пассажирского транспорта воспользовались 1418 млн. человек, или 95,8% к январю — ноябрю 2020 г., — сказано в официальном сообщении. — Грузооборот в январе — ноябре 2021 г. составил 109,2 млрд. тонно-километров, или 97,2% к соответствующему периоду 2020 года. Организациями и индивидуальными предпринимателями перевезено 354,3 млн. тонн грузов, или 96,7% к январю — ноябрю 2020 г.».

Торговля продемонстрировала рост: оптовый товарооборот в январе — ноябре составил 116,9 млрд бел.руб. — в сопоставимых ценах на 4,9% больше уровня января — ноября 2020 года. Розничный товарооборот вырос на 1,3% — до 53,9 млрд бел.руб.

Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года вырос до 17,2 бел.руб. (почти $7 в эквиваленте). Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 92,6% розничного товарооборота республики, в январе — ноябре составил 50 млрд бел.руб. — рост на 2,2% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду 2020 года. Товарооборот общественного питания вырос ещё существеннее — на 14,5% в сопоставимых ценах, до 2,9 млрд бел.руб.

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