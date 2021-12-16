Москва, 16 декабря, 2021, 23:34 — ИА Регнум. Повышение качества жизни людей является одной из важнейших задач стратегии Агентства стратегических инициатив на ближайшие годы, заявила 16 декабря гендиректор АСИ Светлана Чупшева на заседании наблюдательного совета. Мероприятие проводилось при участии президента России Владимира Путина.

АСИ Встреча Владимира Путина с лидерами технологических проектов и компаний Национальной технологической инициативы

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Перечисляя шесть главных направлений стратегии АСИ до 2024 года, Чупшева на первое место поставила «повышение качества жизни людей в регионах», на второе — «возможность граждан в любом возрасте постоянно совершенствовать своё профессиональное мастерство и зарабатывать больше».

Также важный «экологическая и климатическая адаптация», «развитие новых технологий и их использование на благо человека», «повышение инвестиционной привлекательности регионов и поиск новых точек роста». На шестом месте указано «социально-экономическое проектирование, исследование и аналитика для принятия управленческих решений».

Чупшева заявила, что агентство при разработке стратеги опиралось на приоритетные запросы жителей страны.

По словам руководителя структуры, человек должен иметь возможность «проявить себя, реализовать свою идею, свой проект». Это возможно, по её мнению, если «объединить ресурсы государства и негосударственного сектора». Главное — применять «лучшие решения в интересах человека».