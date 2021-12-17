Салехард, , 00:01 — REGNUM На Ямале депутаты Законодательного собрания приняли решение об упразднении пяти деревень. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Ямал Иван Шилов © ИА REGNUM

В Шурышкарском районе упразднены деревни Ильягорт, Ишвары, Лохподгорт; в Ямальском районе — деревня Порц-Яха, в Приуралье — село Халасьпугор.

Отмечается, что при принятии решения об упразднении вышеуказанных населённых пунктов, учитывалось мнение жителей районов, а также сведения, предоставленные местными отделениями УМВД России и записи в похозяйственных книгах. Кроме того, в данных населённых пунктах отсутствуют зарегистрированные права на объекты недвижимого имущества, землепользования и объекты жизнеобеспечения.

В заброшенных деревнях есть избушки, которые жители используют для сезонного проживания, в частности, для поездок на рыбалку. Упразднение юридического статуса населённого пункта для владельцев строений ничего не меняет — избушки остаются на месте.