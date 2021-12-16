Владикавказ, 16 декабря, 2021, 23:27 — ИА Регнум. Приостановлено движение грузовых автомашин по Военно-Грузинской дороге, сообщает 16 декабря пресс-служба управления МЧС России по Северной Осетии.

Шамиль Магомедов Горная дорога в Дагестане

Движение грузовиков заморожено из-за ухудшения погодных условий на территории Грузии.

«В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии с 21:15 16 декабря 2021 года запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке Военно-Грузинской дороги г. Владикавказ — н.п. Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации», — указано в сообщении МЧС РФ.

Напомним, на сегодняшний день Военно-Грузинская дорога является единственной сухопутной магистралью, связывающей Россию с Арменией и Грузией.