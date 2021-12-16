Минск, 16 декабря, 2021, 23:22 — ИА Регнум. «На данный момент в проработке заключение новой стабилизационной программы с Евразийским фондом стабилизации и развития с выделением государственного финансового кредита Российской Федерацией. Общая сумма запрашиваемых средств — $3,5 млрд, что позволит компенсировать выпадающие европейские деньги по рефинансированию долга», —заявил 16 декабря со ссылкой на первый зампред правительства Белоруссии Николай Снопков.

China.mfa.gov.by Николай Снопков

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Как сообщает пресс-служба совета министров Белоруссии, характеризуя проблему привлечения инвестиций Снопков сообщил: «В условиях отказа большинства международных финансовых организаций от сотрудничества с Республикой Беларусь и иных опций по привлечению инвестиционных средств практически единственным источником развития и экономического роста являются внутренние ресурсы и внутренние резервы».

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Чиновник сообщил о якобы незначительности влияния западных санкций на экономику постсоветской республики, отметив: за 10 месяцев 2021 года в иностранных банках-корреспондентах задержано до $10 млн в эквиваленте — то есть 0,01% от месячного оборота по внешнеэкономическим операциям. Снопков уточнил: «Заблокировано на текущую дату более $200 тыс. Исходя из этих цифр ситуация далека от критичной».

По его словам, на 1 декабря общий объём средств нерезидентов во всех белорусских банках вырос до 17 млрд бел.руб. в эквиваленте ($6,7 млрд). Вырос объём средств из России — на 950 млн бел.руб. в эквиваленте ($372 млн), из Китая — на 200 млн бел.руб. в эквиваленте ($78 млн), а из Евросоюза — наоборот, сократился на 850 млн бел.руб. в эквиваленте ($333 млн).

В 2022 году Белоруссии предстоит погасить $3,3 млрд, в 2023-м — $4,7 млрд внешних долгов вместе с обслуживанием, сообщил Снопков. При этом он признал: «Чувствительным является введенная пятым пакетом санкций США санкция против белорусского госдолга. Это прямой риск возможности его рефинансирования, в том числе по внутренним валютным госзаимствованиям».

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