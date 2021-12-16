Нарьян-Мар, , 23:21 — REGNUM Депутаты Ненецкого окружного собрания подготовили обращение в правительство РФ с просьбой изыскать возможность субсидирования затрат по доставке бензина в сельские населённые пункты округа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе собрания.

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После принятых в 2014 году федеральных изменений субсидирование доставки топлива стало невозможным, и его цена резко возросла. По данным ведомства, в среднем стоимость бензина марки Аи-92 в Нарьян-Маре составляет 50 рублей за 1 литр, в то же время в сельских муниципальных образованиях Ненецкого автономного округа она составляет уже 100 рублей за 1 литр.

«Безусловно, это очень дорого для жителей сел, которые используют топливо для бытовых нужд. Поэтому субсидирование доставки бензина могло бы обеспечить достойные условия жизни жителей округа, проживающих в труднодоступных местностях. В документе мы просим принять нормативный правовой акт, исключающий бензин, реализуемый населению в Арктической зоне, из числа подакцизных товаров. Тем самым субъекты РФ смогут субсидировать организации, реализующие бензин населению, проживающему в труднодоступных населённых пунктах, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», — заявил депутат собрания Александр Чурсанов.

Напомним, ранее окружное собрание выступило с законодательной инициативой о внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ по возможности субсидирования доставки бензина в труднодоступные сельские населенные пункты, однако Счётная палата РФ не поддержала её.