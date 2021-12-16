Москва, 16 декабря, 2021, 23:21 — ИА Регнум. В поддержку новой стратегии развития Агентства стратегических инициатив высказался президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АСИ.

Admoblkaluga.ru Светлана Чупшева

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Поблагодарив генерального директора АСИ Светлану Чупшеву за проделанную работу, глава государства сказал:

«Как я понял всех членов наблюдательного совета, мы поддерживаем Ваши предложения о стратегии развития до 2024 года».

Он обратил внимание на то, что АСИ в своей стратегии ставит во главу угла «социальные инициативы, хотя продолжаются и технологические, это правильно, одно напрямую связано с другим».

Также президент отметил такой важный аспект как «экологическая повестка»: она, очевидно, «будет по бизнес-интересам обгонять вопросы, связанные с другими направлениями, которые сегодня кажутся важными».