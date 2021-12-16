Кабул, , 23:19 — REGNUM Международные эксперты предупреждают, что система здравоохранения Афганистана находится на грани коллапса из-за западных санкций против радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), страна столкнулась со вспышкой болезней на фоне роста бедности и экономического кризиса, пишет газета The Guardian.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Директор Центра человеческого здоровья при американском Университете Джонса Хопкинса Пол Шпигель рассказал, что во время своего недавнего визита в Афганистан наблюдал отсутствие отопления, медикаментов и расходных материалов в крупных правительствнных больницах.

«Ситуация действительно плохая, и она будет ещё больше ухудшаться», — заявил он.

Шпигель отметил, что в дополнение к пандемии COVID-19 Афганистан в настоящее время борется со вспышками таких болезней, как корь, полиомиелит, малярия, лихорадка денге.

Хотя чиновники системы здравоохранения, международные и неправительственные организации возобновили вынужденно приостановленные программы после того, как «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установил контроль над Афганистаном, проблема здравоохранения в стране всё ещё не решена, подчеркнул он.

«Организация Объединеёных Наций и неправительственные организации, поддерживающие системы здравоохранения в Афганистане, должны заниматься не только чрезвычайными ситуациями, но и реагировать на выполнение основных принципов», — подчеркнул представитель Университета Джонса Хопкинса.

Шпигель также отметил, что из 39 больниц в Афганистане, которые были отведены для лечения пациентов с COVID-19, на сегодняшний день полноценно функционирует лишь три.

Он охарактеризовал ситуацию в Инфекционной больнице Кабула как сложную. По его словам, в больнице нет медикаментов, в палатах холодно, а аппараты ИВЛ отправляют для заправки кислородом в афгано-японский госпиталь, который сам борется с COVID-19. При этом персонал кабульского учреждения месяцами не получает зарплату.

В связи с этим Шпигель высказал мнение, западным странам следует по-другому подходить к оказанию давления на «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Существует гораздо более тонкий способ обеспечения соблюдения санкций, чем использование таких инструментов. Мы понимаем озабоченность по поводу талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но ведь многие люди погибнут из-за этого», — подчеркнул он.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения выразила обеспокоенность ситуацией в сфере здравоохранения в Афганистане и призвала международное сообщество оказать содействие в выплате зарплат медицинским работникам и предоставить афганским больницам необходимое медицинское оборудование.