Минск, 16 декабря, 2021, 23:18 — ИА Регнум. «Введенные Западом санкции в отношении Белоруссии субъективны и беспринципны», — сообщила 16 декабря пресс-служба совета министров Белоруссии со ссылкой на первого зампреда правительства постсоветской республики Николая Снопкова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

Чиновник принял участие в состоявшемся сегодня «антисанкционном» совещании в президентском дворце под председательством Александра Лукашенко. Как сообщает правительственная пресс-служба, Снопков «считает очевидным, что в случае отсутствия результата от санкций они будут усиливаться, при этом спрогнозировать их направленность проблематично».

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Снопков заявил: «Одновременное вступление в силу очередных санкционных пакетов Европейского союза, Великобритании, США, Канады свидетельствует о согласованных подходах и координации действий ключевых западных игроков в отношении нашей страны. При этом характерен субъективный фактор при выборе предприятий, на которые распространяются санкции. Отсутствуют явно выраженные критерии, присутствует беспринципность — включаю кого хочу».

Чиновник назвал три основных канала влияния введенных санкций на белорусскую экономику: финансовая сфера, экспорт продукции, импорт технологий. Снопков уточнил: «В финансовом секторе ключевые риски концентрируются в способности обеспечить расчеты предприятий и в привлечении внешнего финансирования».

Правительство Белоруссии рассчитывает на привлечение российского кредитования в размере $3,5 млрд по линии ЕФСР и напрямую от правительства РФ. По словам Снопкова, также планируется сосредоточиться на внутренних резервах, так как большинство международных финансовых организаций от сотрудничества с официальным Минском отказались.

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