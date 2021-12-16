Москва, , 23:14 — REGNUM В России завершились государственные испытания барражирующего боеприпаса, иногда именуемого «дрон-камикадзе», «КУБ-БЛА», результаты испытаний оценены положительно, сообщает 16 декабря агентство РИА Новости со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

Беспилотник концерна «Калашников» Rostec.ru

По утверждению агентства, новый дрон-камикадзе рекомендован к принятию на вооружение ВС России.

Источник утверждает, что Минобороны РФ пока никаких официальных заявлений насчет БПЛА этого типа не делает, но серийные поставки таких аппаратов уже запланированы на следующий год.

Барражирующий боеприпас «КУБ-БЛА» разработан компанией Zala Aero, входящая в концерн «Калашников». Заявлено, что это универсальный беспилотник, способный наносить удары как по наземным, так и по надводным целям.

Ранее сообщалось, что «КУБ-БЛА» способен находится в воздухе до 30 минут со скоростью от 80 до 130 км/час и оснащён боевой частью массой три кг. Высокая точность достигается за счёт применения оптико-электронной системы наведения.

По некоторым данным, барражирующий боеприпас «КУБ-БЛА» уже применялся в ходе боевых операций в Сирии.

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