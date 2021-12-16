Лондон, , 23:08 — REGNUM 16 декабря издание Goal.com сообщило, что у трех футболистов лондонского «Челси» дигностировано заболевание коронавирусом. Сообщается, что все заболевшие игроки контактировали с партнерами по команде. Также положительный тест на коронавирус сдал центральный полузащитник «пенсоинеров» и сборной Хорватии Матео Ковачич.

Эмблема «Челси» Pixabay.com

Сегодня «Челси» в матче семнадцатого тура Английской Премьер-лиги примет «Эвертон». Игра начнется в 22:45 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что клубы Английской Премьер-лиги готовят обращение к руководству лиги с просьбой приостановить чемпионат до 15 января 2022 года. Игры 17-го тура чемпионата Англии «Лестер Сити» — «Тоттенхэм», «Бернли» — «Уотфорд» и «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед» были перенесены на определенный срок.