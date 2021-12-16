Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии, , 23:01 — REGNUM 16 декабря телеканал ESPN сообщил, что клуба Английской Премьер-лиги готовят обращение к руководству лиги с просьбой приостановить чемпионат до 15 января в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что матчи чемпионата Англии «Брайтон» — «Тоттенхэм», «Лестер Сити» — «Тоттенхэм», «Бернли» — «Уотфорд» и «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед» были перенесены на неопределенный срок.

После семнадцати сыгранных матчей «Манчестер Сити» с тринадцатью победами и 41-м набранным очком лидирует в турнирной таблице. Лучшим бомбардиром и одновременно ассистентом является нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах, записавший на свой счет 23 (14+9) очков по системе гол+пас.