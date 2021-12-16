Москва, 16 декабря 2021, 23:06 — REGNUM Постсоветское пространство стремятся раздробить с помощью националистов, и Ермек Тайчибеков принял на себя их удар. Об этом 16 декабря сообщил агентству русский активист из Германии Иван Донской.
«Ермек Тайчибеков всегда ратовал и сейчас выступает за дружбу между Казахстаном и Россией», — заявил собеседник агентства.
«Наши народы столько пережили совместных трагедий и событий, которые были не всегда светлыми и радостными. Но мы выстояли и сохранились благодаря друг другу. В этом была наша сила», — полагает активист.
Сейчас же нас дробят на карликовые государства, чтобы было легче осуществлять внешнее управление всей территорией, а для процесса дробления используют казахских националистов, отметил активист. «Для этой цели они самое что ни на есть подходящее средство», — подчеркнул Донской.
«Тайчибеков, выступая открыто против всех этих деструктивных процессов, принял на себя удар с их стороны. Он более чем достоин всяческого уважения, и мы должны его спасти», — заключил активист.
Напомним, что решением судьи Ауэзовского суда г. Алма-Аты Дианы Джузбаевой блогер и бизнесмен Ермек Тайчибеков был отправлен в заключение на десять лет строгого режима.