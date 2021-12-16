Москва, , 23:06 — REGNUM Постсоветское пространство стремятся раздробить с помощью националистов, и Ермек Тайчибеков принял на себя их удар. Об этом 16 декабря сообщил агентству русский активист из Германии Иван Донской.

Ермек Тайчибеков. Фото из личного архива Е. Тайчибеков

«Ермек Тайчибеков всегда ратовал и сейчас выступает за дружбу между Казахстаном и Россией», — заявил собеседник агентства.

«Наши народы столько пережили совместных трагедий и событий, которые были не всегда светлыми и радостными. Но мы выстояли и сохранились благодаря друг другу. В этом была наша сила», — полагает активист.

Сейчас же нас дробят на карликовые государства, чтобы было легче осуществлять внешнее управление всей территорией, а для процесса дробления используют казахских националистов, отметил активист. «Для этой цели они самое что ни на есть подходящее средство», — подчеркнул Донской.

«Тайчибеков, выступая открыто против всех этих деструктивных процессов, принял на себя удар с их стороны. Он более чем достоин всяческого уважения, и мы должны его спасти», — заключил активист.

Напомним, что решением судьи Ауэзовского суда г. Алма-Аты Дианы Джузбаевой блогер и бизнесмен Ермек Тайчибеков был отправлен в заключение на десять лет строгого режима.