Москва, , 22:53 — REGNUM 22-летний центральный полузащитник московского «Динамо» и сборной Польши по футболу Себастьян Шиманьский признан лучшим игроком Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 по итогам ноябрьских матчей. Портал WhoScored оценил игру футболиста на 8,4 балла.

Ароян против Шиманьского Алексей Колчин © ИА REGNUM

В ноябре футболист принял участие в трех матчах за «Динамо» в рамках чемпионата России. В поединках с «Краснодаром» (1:0), «Арсеналом» (5:1) и «Рубином» (3:2) Шиманьский записал на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи.

Всего в текущем сезоне полузащитник набрал 11 (5+6) очков по системе гол+пас в шестнадцати турах Российской Премьер-лиги.

За «Динамо» Себастьян Шиманьский выступает с 1 июля 2019 года после перехода из польской «Легии» за 5,5 миллиона евро. На данный момент футболист оценивает в 8 миллионов евро (transfermarkt).