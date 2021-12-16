16 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Тимур Кондратьев, , 23:36 — REGNUM Практически опустевшие газовые подземные хранилища Украины, в которых объём оставшегося голубого топлива упал до уровня подготовки к зимнему периоду, вызвали бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение на данному поводу 16 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Экономика Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

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»На Украине новая цирковая программа: на арене фокусники!» — издевается Алексей Д.

Многие пользователи пришли к выводу, что такого стечения обстоятельств можно было легко ожидать, глядя на то, какую самоубийственную политику ведёт руководство Украины.

Газ на Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Вот и близится итог, которой предрекали Украине сразу после майдана. Какое-то время их ещё вытаскивали за волосы американцы и европейцы, но теперь у них у самих куча проблем. Киев сейчас явно не на первом месте», — отмечает Вячеслав У.

Некоторые комментаторы отмечают, что украинские хозяева из США и Евросоюза не допустят, чтобы их главная антироссийская марионетка развалилась из-за нехватки газа.

«Ну, докупят они необходимый газ в итоге, как и ранее это делали. Российский газ или реверсный российский газ — это их личное дело. Захотят сэкономить — выберут первый вариант, будут действовать в угоду упоротым политиканам — выберут второй. Деньги где-нибудь найдут, Европа какой-нибудь транш забросит», — предполагает Александр Л.

Часть людей полагает, что Украина закачала в хранилища столько газа, чтобы обеспечить работу ведущих предприятий, но населению этой страны голубого топлива может и не хватить.

«Украинские олигархи для себя и для своих предприятий газ обязательно достанут, а вот простым украинцам стоит задуматься о покупке буржуек! Но необходимо поспешить, потому что желающих скоро станет много», — предупреждает Марина В.

На буржуйке греется чай Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Ряд пользователей указывает на то, что столь печальная ситуация на Украине является делом рук украинской элиты, которая ведёт русофобскую политику. Потому помогать Киеву ни в коем случае нельзя, пишут граждане.

«Зачем так переживать по этому вопросу? Надо просто на границе Луганской и Донецкой Народных Республик установить задвижки и не давать газ в оставшуюся часть Украины. Либо Украина будет использовать оставшийся у неё газ для работы против России, будут этим вопросом манипулировать. Да и с чего с ними разговаривать? Зеленский ходит по странам и просит помощи для войны с Донецком и Луганском. У него одна задача — разжечь войну, чтобы у власти просидеть ещё один срок и заодно обогатиться. На большее его не хватает. Так что надо холодно и цинично наблюдать за тем, как замерзает украинское недогосударство», — считает Сергей Щ.

Отдельные комментаторы уже настолько устали от сумасшествия, которое твориться на украинской территории, что людям проще закрыть глаза на печальную судьбу этого государства и не тревожить себя попусту.

Газ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Совершенно всё равно, что с ними будет. Даже страшно от таких слов, но это правда. Достали они и всё с ними связанное. Их уже восемь лет пытаются в чувство привести, а они рогом упёрлись и готовы насмерть замёрзнуть. Это их проблемы теперь», — указывает Полина И.

Напомним, 15 декабря в Telegram-канале компании «Газпром» появилось сообщение о том, что запасы газа в украинских подземных хранилищах практически опустели, они упали настолько, что достигли уровня, который был на момент начала закачки — во время подготовки к зимнему периоду.