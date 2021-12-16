Пекин, , 22:49 — REGNUM В TikTok может появиться сервис для игрового стриминга под названием TikTok Live Studio. Об этом 16 декабря пишет издание TechCrunch.

TikTok

Как отмечает СМИ, новое программное обеспечение позволит транслировать видео прямо в TikTok Live Studio, не выходя со своей учетной записи в соцсети. Пользователи смогут общаться со зрителями с помощью функции чата, а также вести прямой эфир со своего компьютера, телефона или игровой консоли.

Добавим, что на данный момент функция доступна лишь для нескольких тысяч пользователей. И пока они могут загрузить только версию для ПК с операционной системой Windows.

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