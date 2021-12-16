Пекин, 16 декабря 2021, 22:49 — REGNUM В TikTok может появиться сервис для игрового стриминга под названием TikTok Live Studio. Об этом 16 декабря пишет издание TechCrunch.

TikTok
TikTok

Как отмечает СМИ, новое программное обеспечение позволит транслировать видео прямо в TikTok Live Studio, не выходя со своей учетной записи в соцсети. Пользователи смогут общаться со зрителями с помощью функции чата, а также вести прямой эфир со своего компьютера, телефона или игровой консоли.

Добавим, что на данный момент функция доступна лишь для нескольких тысяч пользователей. И пока они могут загрузить только версию для ПК с операционной системой Windows.

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