Ижевск, 16 декабря, 2021, 22:40 — ИА Регнум. Власти Удмуртии планируют в 2022 году увеличить поток туристов в республику до 700 тыс. человек. Об этом заявил первый зампред правительства республики Константин Сунцов.

Герб Удмуртии

Он отметил, что в текущем году регион рассчитывает на показатель турпотока в размере 560 тыс. человек, таким образом за год поток туристов в республику может вырасти на 25%, сообщает «Интерфакс-Поволжье».

По словам первого вице-премьера, возможность увеличения числа приезжих появится в связи с развитием туристической инфраструктуры, сейчас в регионе достаточно небольшое количество номеров в отелях. В настоящее время сдается большая доля квартир, потому что все отели заполнены.

«Если у нас какие-то фестивали, события, вы не забронируете ни один из наших нормальных отелей», — заверил Сунцов. Развитие туристической инфраструктуры является приоритетом для республики, заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, c начала 2021 года Удмуртию посетили 487 тыс. туристов, что на 120 тыс. человек больше, чем за весь предыдущий год. Министр экономики республики Михаил Тумин говорил, что выросло число туристических маршрутов — сейчас их в республике 221.