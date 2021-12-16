Бразилиа, , 22:38 — REGNUM 16 декабря главный тренер бразильского «Интернасьонала» Диего Агирре был отправлен в отставку за неудовлетворительные результаты команды в чемпионате Бразилии. Об отставке тренера сообщила пресс-служба клуба.

Руй Витория (сс) Антон Зайцев. soccer.ru

Главным кандидатом на пост главного тренера команды называют экс-тренера московского «Спартака» Руя Виторию.

По итогам прошедшего сезона «Интернасьонал», набрав 48 очков после 38-ми сыгранных туров, занял двенадцатую позицию в турнирной таблице бразильской Серии А 2021.

Ранее сообщалось, что санкт-петербургский «Зенит» проявляется интерес к 20-летнему бразильскому форварду «Интернасьонала» Юри Алберто, забившему девятнадцать мячей во внутреннем чемпионате.