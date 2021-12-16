Москва, 16 декабря 2021, 22:58 — REGNUM Утверждения об отказе ЕС от долгосрочных контрактов на поставки газа носят характер теоретизирования. Об этом 16 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.
Разговоры об отказе от поставок газа до 2049 пока носят исключительно теоретический характер, заявил эксперт. Конкретных планов на этот счёт нет. В Германии по этому поводу пока никто не представлял расчеты и серьезно не говорил, утверждает политолог.
«Но Германия, безусловно, будет стремиться к реализации концепции «зеленой энергетики» с упором на «зеленый» водород. Так что информация «Блумберга» отражает пока лишь общий тренд европейских энергетических устремлений. Но как будет в действительности, никто предсказать не может», — полагает Борисов.
В реальности ветряки в условиях частого штиля простаивают, технологий утилизации отработавших свое лопастей и аккумуляторных батарей не существует, а энергия от ветро-, приливной и солнечной генерации получается слишком дорогостоящей, отметил политолог. «Точных сроков перехода на водородную энергетику нет», — подчеркнул Борисов.
Напомним, что агентство «Блумберг» назвало сроки отказа ЕС от долгосрочных контрактов на поставки газа. По мнению авторов агентства, это произойдёт в 2049 году.