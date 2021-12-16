Москва, 16 декабря, 2021, 22:58 — ИА Регнум. Утверждения об отказе ЕС от долгосрочных контрактов на поставки газа носят характер теоретизирования. Об этом 16 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германистТимофей Борисов.

Зеленая энергетика в ЕС

Разговоры об отказе от поставок газа до 2049 пока носят исключительно теоретический характер, заявил эксперт. Конкретных планов на этот счёт нет. В Германии по этому поводу пока никто не представлял расчеты и серьезно не говорил, утверждает политолог.

«Но Германия, безусловно, будет стремиться к реализации концепции «зеленой энергетики» с упором на «зеленый» водород. Так что информация «Блумберга» отражает пока лишь общий тренд европейских энергетических устремлений. Но как будет в действительности, никто предсказать не может», — полагает Борисов.

В реальности ветряки в условиях частого штиля простаивают, технологий утилизации отработавших свое лопастей и аккумуляторных батарей не существует, а энергия от ветро-, приливной и солнечной генерации получается слишком дорогостоящей, отметил политолог. «Точных сроков перехода на водородную энергетику нет», — подчеркнул Борисов.

Напомним, что агентство «Блумберг» назвало сроки отказа ЕС от долгосрочных контрактов на поставки газа. По мнению авторов агентства, это произойдёт в 2049 году.