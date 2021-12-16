Москва, , 22:35 — REGNUM Стратегические ракетные комплексы «Ярс» начнёт получать Бологовское ракетное соединение в следующем, 2022 году, заявил 16 декабря в интервью изданию «Независимое военное обозрение» командующий Владимирским ракетным объединением генерал-майор Олег Глазунов.

В Новосибирском соединении РВСН началось учение с выводом автономных пусковых установок ПГРК «Ярс» на полевые позиции Stat.mil.ru

По его словам, подготовка к перевооружению уже проведена и с февраля 2022 года ракетная дивизия будет комплектоваться мобильными ракетными комплексами «Ярс».

При этом Глазунов уточнил, что сейчас Бологовское соединение несет боевое дежурство, используя подвижные грунтовые ракетные комплексы «Тополь».

Кроме того, новый ракетный полк, вооруженный шахтными ракетными комплексами «Ярс», уже встаёт на боевое дежурство в составе Козельского ракетного соединения в Калужской области.

«В декабре этого года в составе соединения заступит на боевое дежурство очередной ракетный полк, вооруженный новым ракетным комплексом «Ярс», — сказал Глазунов.

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