Санкт-Петербург, , 22:35 — REGNUM 32-летний украинский центральный защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий готов пойти на понижения заплаты, чтобы продлить контракт с санкт-петербургским «Зенитом». Об этом 16 декабря сообщило издание Metaratings.

Ярослав Ракицкий Алексей Колчин © ИА REGNUM

По текущему контракту, рассчитанному до 30 июня 2022 года, Ракицкий получается 2,5 миллиона евро в год. Пока руководство «сине-бело-голубых» не предлагало украинскому футболисту продлить соглашение.

В текущем сезоне Ярослав Ракицкий принял участие в 22-х матчах за клуб из Санкт-Петербурга во всех турнирах, в которых отличился двумя забитыми мячами и шестью результативными передачами. Защитник является третьим в команде по количеству ассистов.