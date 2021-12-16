Страсбург, Франция, 16 декабря, 2021, 22:51 — ИА Регнум. Проблемы, связанные с коррупцией в сфере защиты окружающей среды в Сербии, вызывают серьезную озабоченность Европарламента. Об этом говорится в резолюции, которую Европейский парламент принял 16 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Окружающая среда

Депутаты Европарламента обратили внимание на недостаточный уровень прозрачности больших инфраструктурных проектов в Сербии, включая китайские вложения и займы, а также проекты мультинациональных компаний, таких, как «Рио Тинто».

Европейские парламентарии призвали сербские власти срочно заняться проблемами, которые граждане обозначили в легитимных экологических протестах, проходящих в Сербии, передает агентство «Бета».

В документе также высказываются опасения по поводу усиления китайского влияния в Сербии и регионе Западных Балкан и подчеркивается, что трудовое и экологическое законодательство Сербии должно распространяться и на китайские компании, которые работают в этой стране.

Напомним, что несколько выходных подряд в Сербии проходили акции протеста против строительства литиевого рудника компании «Рио Тинто» в западной Сербии, так как этот проект может быть губительным для окружающей среды в этой части страны.