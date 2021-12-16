Лос-Анджелес, США, 16 декабря, 2021, 22:49 — ИА Регнум. Американская певица и актриса Зендея поделилась с подписчиками фотографиями коллеги, актёра Тома Холланда. Она опубликовала снимки в личном Instagram-аккаунте 16 декабря.

Скриншот с YouTube Зендая и Том Холланд

https://www.instagram.com/p/CXhuznGL0w9/

В посте Зендея продемонстрировала два кадра. Первый снимок сделан во время съёмок фильмов о Человеке-пауке, а на втором Холланд ещё ребёнок — на нём также одет костюм супергероя.

ИА REGNUM напоминает, что летом 2021 года стало известно о романе Зендеи и Тома Холланда. Пару застали за поцелуями во время их поездки на машине.