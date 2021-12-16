Барселона, Испания, , 22:30 — REGNUM 16 декабря итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте сообщил, что «Манчестер Юнайтед» готов сделать каталонской «Барселоне» предложение по трансферу 24-летнего центрального полузащитника сборной Нидерландов Френки де Йонга. Также на футболиста претендует «Пари Сен-Жермен».

В текущем сезоне на счету 24-летнего нидерландца один забитый мяч в ворота «Вильярреала» и две результативные передачи в девятнадцати матчах за «сине-гранатовых» во всех турнирах.

Френки де Йонг перебрался в «Барселону» 1 июля 2019 года. Каталонский клуб заплатил «Аяксу» 86 миллионов евро за трансфер футболиста. На данный момент портал transfermarkt оценивает 24-летнего полузащитника в 90 миллионов евро.

В сезоне 2016/17 в первый же свой сезон выступления за амстердамский «Аякс» Френки де Йонг был признан главным талантом Эредивизи.