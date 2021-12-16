Киев, , 22:27 — REGNUM Велосипед был похищен неизвестными у корреспондента «РБК-Украина» Олега Черныша в Киеве. Об этом журналист написал 16 декабря в Facebook.

На велосипеде Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1971. СССР

Инцидент произошёл в то время, когда Черныш был работе: журналиста как раз в это время брал интервью у начальника киевской полиции Ивана Выговского. Транспортное средство находилось рядом с его квартирой.

«Что такое «киевский парадокс»? — пишет журналист. — Это когда берёшь интервью у начальника киевской полиции, а в этот момент у тебя крадут велосипед прямо из-под квартиры, прикованный к стене и спрятанный за дверью общего с соседями коридора».