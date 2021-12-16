Вашингтон, 16 декабря, 2021, 22:47 — ИА Регнум. Маркетплейс OneOf продал на аукционе NFT-токен с демоверсией неизданной песни американской певицы Уитни Хьюстон. Об этом 16 декабря пишет «Афиша Daily».

Скриншот с YouTube Уитни Хьюстон

Трек в виде невзаимозаменяемого токена купили за $999,999, в то время как стартовая цена составляла $117 тыс. Как отмечает СМИ, демоверсия песни была записана, когда Хьюстон было всего 17 лет.

ИА REGNUM напоминает, что Уитни Хьюстон скончалась в 2012 году. Причиной смерти стала атеросклеротическая болезнь сердца, усугублённая приёмом наркотиков.