Афины , , 22:23 — REGNUM 16 декабря греческий футбольный клуб «Олимпиакос» объявил о переходе 30-летнего центрального защитника «Наполи» и сборной Греции по футболу Костаса Маноласа. Сумма трансфера составила 2 миллиона евро.

Костас Манолас (слева) Football.ua

В текущем сезоне из-за заболевания кишечника и мышечных травм Костас Манолас принял участие лишь в семи матчах за неаполитанский клуб во всех турнирах, в которых получил три желтые карточки.

В Серии А Костас Манолас, выступая за «Рому» и «Наполи», провел семь с половиной сезонов. На момент перехода грека из «Олимпиакоса» в «Рому» профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивал защитника в 6 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость Маноласа составляет 15 миллионов евро.