Вашингтон, 16 декабря, 2021, 22:19 — ИА Регнум. Популярный американский рэпер Kodak Black (Дьюсон Октэйви) решил поддержать бывшего президента США Дональда Трампа. Соответствующую историю артист выложил на своей странице в Instagram 16 декабря 2021 года.

Mark J. Terrill Трамп

На опубликованной исполнителем фотографии изображена фирменная кепка политика с акронимом фразы «Make America Great Again». Известно, что Kodak является поклонником деятельности экс-президента США.

Напомним, что 20 января 2021 года музыкант был помилован Трампом в последний день его президентства. Также помилования удостоился рэпер Lil Wayne (Дуэйн Майкл Картер-младший).