Москва, , 22:17 — REGNUM Основатель лейбла «Газгольдер» Евгений Антимоний был приговорён к трём годам колонии общего режима. Об этом 16 декабря 2021 года сообщил «Московский комсомолец», ссылаясь на пресс-службу Дорогомиловского района суда в Москве.

Музыка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Причиной для возбуждения уголовного дела против бизнесмена стало дело о злоупотреблении полномочиями. Также он на два года лишился права на выполнение управленческих функций в каких-либо коммерческих организациях.

Напомним, что в 2015 году Антимоний незаконно продал товарный знак сети баров «Кружка», принадлежащей компании «Бинертон-Ка», другой контролируемой им компании «Рамш». Стоимость приобретения составила 100 тыс. рублей, хотя изначально оценивалась в 150 млн рублей.

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