Страсбург, Франция, , 22:37 — REGNUM Депутаты Европейского парламента 16 декабря приняли резолюцию, в которой обращается внимание на случаи принуждения к труду на китайском заводе Линглонг в сербском городе Зренанин. Резолюция также касается экологических протестов в Сербии.

На заводе

За резолюцию проголосовало 586 депутатов, 53 — против, а 44 воздержались от голосования.

По словам депутата Европарламента Виолы фон Крамон, «Сербия широко распахнула двери для китайских инвестиций, но при этом китайские работодатели никак не соблюдают трудовые и экологические стандарты и человеческое достоинство прежде всего».

«Случай на заводе «Линглонг» (в Зренанине, Сербия — ИА REGNUM), где принуждали к работе вьетнамских рабочих, всех нас просто ошеломил», — заявила фон Крамон по поводу резолюции на своей странице в «Твиттере».

В резолюции Европарламента высказывается глубокая озабоченность тем, что в Сербии допускаются случаи торговли людьми. От сербских властей требуется, чтобы они внимательно расследовали этот случай и проинформировали ЕП о результатах расследования.

Напомним, что ранее в городе Зренанин 500 граждан Вьетнама, работающих над строительством китайской фабрики резины «Линглонг», пожаловались СМИ на то, что китайские работодатели содержат их в невыносимых условиях, и при этом не хотят отдать им их паспорта, чтобы вьетнамцы могли вернуться на родину.