Дамаск, 16 декабря, 2021, 22:15 — ИА Регнум. Истребители F-16 ВВС Израиля выпустили восемь ракет по объектам в районе аэропорта Дамаска, сообщил 16 декабря на брифинге замначальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

Idf.il ВВС Израиля

По его данным, в результате удара поврежден склад, погиб один человек.

«16 декабря с 1:51 до 1:59 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства над Голанскими высотами нанесли удар восемью крылатыми ракетами по объектам в районе международного аэропорта города Дамаск», — рассказал Кулить.

При этом он отметил, что подразделения ПВО Сирии, применив комплексы «Панцирь-С», смогли уничтожить семь из восьми ракет.

«В результате авиаудара поврежден склад материального имущества, погиб один человек», — сообщил Кулить.