Нью-Йорк, США, 16 декабря 2021, 22:15 — REGNUM Дистанционно вынужден работать Генсек ООН Антониу Гутерреш из-за роста заболеваемости COVID-19, сообщил 16 декабря журналистам его представитель Стефан Дюжаррик.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Омикрон» становится главной угрозой — трансляция»
По словам представителя Генсека, в другое время Гутерреш стоял бы перед журналистами. А сейчас наступили «ненормальные времена».
Напомним, Гутерреш самоизолировался после контакта с заболевшим COVID-19. Пока его ПЦР-тест даёт отрицательный результат.
Читайте ранее в этом сюжете: Генсек ООН сдал тест на коронавирус после заражения его пресс-секретаря