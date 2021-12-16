Нью-Йорк, США, 16 декабря, 2021, 22:15 — ИА Регнум. Дистанционно вынужден работать Генсек ООН Антониу Гутерреш из-за роста заболеваемости COVID-19, сообщил 16 декабря журналистам его представитель Стефан Дюжаррик.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

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По словам представителя Генсека, в другое время Гутерреш стоял бы перед журналистами. А сейчас наступили «ненормальные времена».

Дюжаррик «Как вы знаете, генеральный секретарь работает из дома».

Напомним, Гутерреш самоизолировался после контакта с заболевшим COVID-19. Пока его ПЦР-тест даёт отрицательный результат.