На Гаити освобождены все захваченные американские заложники
Вашингтон, 16 декабря, 2021, 22:36 — ИА Регнум. На Гаити освобождены последние из 17 американских миссионеров, которые были похищенных 16 октября вооруженной бандой, сообщает Associated Press со ссылкой на полицию Гаити.
Остается неясным, на каких условиях были освобождены заложники и заплатило ли американское правительство выкуп похитителям.
21 ноября религиозная организация объявила, что банда «400 Mawozo» освободила первых двух заложников. Еще трое вернулись на родину 6 декабря. Группа миссионеров состояла из 16 граждан США и одного канадца, пятеро из них — дети.
Лидер банды «400 Mawozo» пригрозил убить заложников, если его требования не будут выполнены. Преступная организация запросила 1 миллион долларов за каждого человека. Правительство США заявило, что не собирается выплачивать предложенную преступниками сумму.
Похищения людей стали распространены после убийства 7 июля президента Гаити Жовенеля Моисея, вызвавшего массовые беспорядки по всей стране