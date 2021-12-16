Вашингтон, 16 декабря, 2021, 22:36 — ИА Регнум. На Гаити освобождены последние из 17 американских миссионеров, которые были похищенных 16 октября вооруженной бандой, сообщает Associated Press со ссылкой на полицию Гаити.

Заложник

Остается неясным, на каких условиях были освобождены заложники и заплатило ли американское правительство выкуп похитителям.

21 ноября религиозная организация объявила, что банда «400 Mawozo» освободила первых двух заложников. Еще трое вернулись на родину 6 декабря. Группа миссионеров состояла из 16 граждан США и одного канадца, пятеро из них — дети.

Лидер банды «400 Mawozo» пригрозил убить заложников, если его требования не будут выполнены. Преступная организация запросила 1 миллион долларов за каждого человека. Правительство США заявило, что не собирается выплачивать предложенную преступниками сумму.

Похищения людей стали распространены после убийства 7 июля президента Гаити Жовенеля Моисея, вызвавшего массовые беспорядки по всей стране