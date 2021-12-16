Нур-Султан, , 22:11 — REGNUM Казахстанский рэпер HIRO (Бекболат Кайдаров) представил треклист новой пластинки. Соответствующая запись появилась на личной странице музыканта в Instagram 16 декабря.

Виниловая пластинка

https://www.instagram.com/p/CXiRbEqAUF1/

Проект получил название Moonfantom — он включает в себя 22 новых трека. Премьера альбома запланирована на 17 декабря 2021 года.

Напомним, что за свою карьеру HIRO представил более 10 различных релизов. Крайней выпущенной работой исполнителя является песня «Ничего с ложного», записанная при участии рэп-группы Ирина Кайратовна 21 мая 2021 года.

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