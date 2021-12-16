Ливерпуль, Великобритания, , 22:10 — REGNUM 16 декабря в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» «Ливерпуль» сыграет с «Ньюкаслом». Матч семнадцатого тура регулярного сезона Английской Премьер-лиги 2021/22 начнется в 23:00 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Мохаммед Салах Дмитрий Голубович

Стартовые составы команд:

«Ливерпуль»: Алиссон Беккер, Эндрю Робертсон, Жоэль Матип, Ибраима Конате, Трент Александер-Арнольд, Тьяго Алькантара, Джордан Хендерсон, Алекс Окслейд-Чемберлен, Садио Мане, Мохаммед Салах, Диогу Жота.

«Мерсисайдцам» не смогут помочь Дивок Ориги и Натаниэль Филлипс, продолжающие восстанавливать от травм.

«Ньюкасл»: Мартин Дубравка, Фабиан Шер, Джамал Ласселс, Джамал Льюис, Хавьер Манкильо, Джонджо Шелви, Исаак Хайден, Райан Фрэйзер, Джейкоб Мерфи, Аллан Сен-Максимен, Жоэлинтон.

На данный момент «Ньюкасл», одержав лишь одну победу и набрав десять очков, занимает предпоследнее девятнадцатое место в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» с 37-ю очками идет на второй строчке.