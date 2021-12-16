Лондон, 16 декабря, 2021, 22:06 — ИА Регнум. Сегодня, 16 декабря, в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» «Челси» в матче семнадцатого тура Английской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с «Эвертоном» из Ливерпуля. Игра начнется в 22:45 по московскому времени.

Twitter.comPSG Томас Тухель

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Ассистенты главного судьи — Саймон Беннет и Даниэл Кук.

Стартовые составы команд:

«Челси»: Эдуар Менди — Сесар Аспиликуэта, Тиаго Силва, Антонио Рюдигер — Жоржиньо, Рубен Лофтус-Чик, Маркос Алонсо, Рис Джеймс — Мейсон Маунт, Хаким Зиеш — Кристиан Пулишич.

«Эвертон»: Джордан Пикфорд — Мейсон Холгейт, Майкл Кин, Джаррад Брантуэйт, Бен Годфри — Абдулай Дукуре, Андре Гомес, Джонджо Кенни, Энтони Гордон — Алекс Ивоби — Эллис Симмс.

Ранее сообщалось, что матчи семнадцатого тура АПЛ «Лестер» — «Тоттенхэм», «Бернли» — «Уотфорд» и «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед» были перенесены из-за вспышек коронавируса в клубах-участниках.