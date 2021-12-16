Вашингтон, 16 декабря, 2021, 22:32 — ИА Регнум. Министерство финансов США внесло в черный список восемь китайских технологических компаний, включая производителя беспилотников DJI Technology, сообщает 16 декабря Reuters со ссылкой на сайт министерства.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Согласно постановлению минфина, в список также добавлены Megvii Technology Limited, Xiamen Meiya Pico Information и другие компании.

Отныне американцам запрещено покупать или продавать некоторые ценные бумаги этих компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря США включили в чёрный список 14 физических лиц из Китая, Северной Кореи, Бангладеш и Мьянмы. Также под санкции подпали девять структур, включая генеральную прокуратуры Северной Кореи, военные организации из Бангладеш и Мьянмы, фирмы из Китая и Северной Кореи.