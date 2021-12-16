Москва, , 22:04 — REGNUM В четверг, 16 декабря в Москве ведущие российские эксперты приняли участие в работе круглого стол Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему: «QR-коды в общественных местах: очередная волна общественной дискуссии». На встрече обсудили законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах, призванный упорядочить имеющийся региональный опыт и ввести общенациональные принципы и правила введения региональных ограничений. Модератором встречи выступила руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.

QR-код Иван Шилов, ИА REGNUM

Михаил Мамонов, руководитель практики политического анализа ВЦИОМ, представил данные замеров ВЦИОМ по ковидной проблематике. Сейчас стабилизировался уровень опасений людей заболеть ковидом: в целом по России 61% граждан боится, в Москве (67%) и Санкт-Петербурге (68%) данный показатель выше. Также достаточно стабилен показатель отношения к вакцинации. 54% россиян положительно относят к вакцинации, в столицах показатель выше: в Москве достиг 64%, в Санкт-Петербурге 66%.

Говоря об опыте вакцинации, эксперт отметил, что 42% россиян заявляют о том, что они уже сделали прививку, 27% говорят о намерении сделать. Группа отрицающих вакцинацию составляет 27%, но при этом данная группа не монолитна: 12% заявляют о том, что они не болели ковидом, 17% заявляют, что они либо болели, либо предполагают, что болели, будучи уверенными в антителах.

51% россиян заявили, что у них есть опыт получения qr-кодов. В Москве опыт получения qr-кодов получили 70%, в Санкт-Петербурге 62%. Также ВЦИОМ исследовал показатель сложности получения qr-кодов. 46% опрошенных ответили, что не сталкивались со сложностями, и только 5% отметили, что столкнулись с рядом проблем.

«В ходе открытого вопроса мы пытались выяснить какие были проблемы, как правило, это задержка по срокам, необходимость дополнительного обращения для урегулирования вопроса и проблемы с работой сайта «Государственных услуг», — сказал Михаил Мамонов.

1. Всероссийский репрезентативный опрос. Генеральная совокупность: граждане РФ в возрасте 18 лет и старше. Выборка: 1600 респондентов. Метод: телефонный опрос. Предварительная погрешность: — 2,5%. 2. Репрезентативный опрос по г. Москва. Генеральная совокупность: жители Москвы в возрасте 18 лет и старше. Выборка: 1000 респондентов. Метод: телефонный опрос. Предварительная погрешность: — 3,1%. 3. Репрезентативный опрос по г. Санкт-Петербург. Генеральная совокупность: жители Санкт-Петербурга в возрасте 18 лет и старше. Выборка: 800 респондентов. Метод: телефонный опрос. Предварительная погрешность: — 3,5%. —

Руководитель департамента региональных программ ЭИСИ, Дарья Кислицына, рассказала о том, как развивалась логика регионального опыта введения qr-кодов.

Первым шагом стало применение мер со статусом «COVID-free» зон. В июне несколько регионов ввели данную меру (Москва, Московская область, Орловская область, Республика Саха (Якутия)). Следующая волна введения новых мер, связанная с обострением эпидемиологической ситуацией, произошла в октябре. Она коснулась сферы развлечений, культурно-массовых мероприятий, закрылись детские развлекательные центры, начались внеочередные школьные каникулы и перевод обучения в дистанционный формат, в ряде регионов начали ограничивать оказание медицинских услуг.

В середине октября началось введение локальных локдаунов. Тренд начался в Москве, дальше он перешел в ряд других регионов. При этом важно отметить, что основным инструментом, ограничивающим распространение вируса, оставались именно QR-коды. После режима нерабочих дней регионы, зафиксировавшие снижение показателей, в том числе и благодаря кодам, начали снимать ограничения.

«Это очень важно, на мой взгляд, потому что тем самым поддерживается региональная экономика и нормальное функционирование разных отраслей, малого и среднего предпринимательства, и предоставление государственных и муниципальных услуг», — подчеркнула Дарья Кислицына.

Эксперт остановилась на некоторых региональных примерах, где одновременное функционирование QR-кодов и грамотное введение ограничительных мер дали наиболее эффективные плоды. В Севастополе постепенное введение QR-кодов и ограничительных мер позволяют сегодня уйти от наиболее сурового режима ограничений. В свою очередь, Республика Татарстан продемонстрировала пример важности экспериментальных режимов. Введение QR-кодов в общественном транспорте позволило региону трансформировать свою локальную систему функционирования QR-кодов. Сейчас в регионе действуют республиканские QR-коды, которые выдаются после первой дозы вакцины на 24 дня, кроме того, на уровне QR-кода действует справка медотвода от вакцинации.

Олег Матвейчев, заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи, профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, рассказал, что обсуждение законопроекта об использовании QR-кодов в общественных местах накалилось сразу же после его внесения. полярность мнений сподвигла фракцию «Единой России» проработать законопроект с правительством Российской Федерации, экспертами, регионами, получить обратную связь от населения. Параллельно с тем, что пандемия пошла на спад, стало понятно, что законопроект будет обсуждаться в более мягкой форме, без введения кодов на общественном транспорте.

«Тема QR-кодов и вакцинации стала объектом игры геополитических сил. Здесь принимаются активно манипулитивные техники, которые влияют на наше мнение и народ. Для того, чтобы понять реальность, надо советоваться с экспертами, людьми и региональными парламентами. Это в состоянии сделать была только партия «Единая Россия» целиком», — подытожил Олег Матвейчев.

Петр Кирьян, руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем, подчеркнул важность введения единого рамочного законодательства по использованию QR-кодов. По его мнению, анализ международного опыта демонстрирует очень большой перекос в сторону жестких ограничительных мер. Это и эффект неравенства в свободе передвижения, и ряд штрафов — как в Австрии или Италии для невакцинированных, и ряд косвенных ограничителей — например, в Нидерландах или Бельгии для того, чтобы ходить на работу необходимо сдавать за свой счет пцр-тест раз в неделю или несколько дней работать удаленно. В большинстве штатах США, например, врачи, полицейские и часть государственных служащих должны обязательно пройти вакцинацию, иначе они потеряют место работы. Эксперт спрогнозировал, что дальше давление за рубежом будет только возрастать, особенно на людей старшего возраста, однако, такой жесткий опыт ограничений Россия перенимать не будет.

Соглашаясь с выступлениями предыдущих спикеров, руководитель Экспертного совета ЭИСИ, Глеб Кузнецов, пояснил, что система QR-кодов — эффективный способ, как для борьбы с пандемией, так и для безостановочной работы экономики страны и смягчению действующих ограничений. Эксперт напомнил, что qr-коды введены по всему миру, однако, механизм их действия везде разный. Вопрос введения как такового не стоит, важен вопрос, насколько травматичным будет для общества их действие.

«Мы видим, что правительство, Государственная дума, органы власти стремятся сделать так, чтобы QR-коды были наименее травматичны, с одной стороны, а с другой стороны — наиболее подчинены какому-то здравому смыслу и единой страновой логике. То есть мы видим, что во многих регионах страны QR-коды действуют, причем в каждом регионе есть свои правила и ограничения. Страна у нас одна, закон один, и не плохо было бы, чтобы человек переезжая через границу своей области, оказывался в той же правовой регулировочной среде, что и находясь дома, и в этом смысле единый рамочный закон по QR-кодам необходим», — аргументировал он.

Также эксперт заметил, что норма о том, что QR-код можно будет получить не только вакцинированным, но и обладателям антител, очень либеральная и фактически единственная в мире. Нечто похожее из всех стран есть только сейчас появляется в Швейцарии и Израиле.

«И это огромная победа здравого смысла, это огромная победа действительно людей, которые понимают важность не только копирования каких-то международных норм на российской почве, но и создание норм нового качества, поэтому я считаю, что это хорошая история, когда Россия в очередной раз становится примером для всего цивилизованного человечества», — заключил он.