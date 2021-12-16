Лестер, Великобритания, , 22:01 — REGNUM 16 декабря издание The Athletic сообщило, что матч семнадцатого тура Английской Премьер-лиги 2021/22 «Лестер Сити» — «Тоттехнэм» перенесен из-за вспышки коронавируса в обоих клубах. Также об этом сообщило издание Sky Sports.

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте (сс) Nazionale Calcio

Эта игра стала третьей подряд с участие лондонской команды, которую отменили или перенесли из-за ситуации с коронавирусом. Ранее был перенесен матч «шпор» с «Брайтоном» и отменена игра заключительного шестого тура групповой стадии Лиги конференций УЕФА с французским «Ренном».

На данный момент «Тоттенхэм», сыгравший лишь четырнадцать матчей в АПЛ, набрав 25 очков, занимает седьмую позицию в турнирной таблице чемпионата.

Ранее сообщалось, что матчи семнадцатого тура АПЛ «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед» и «Бернли» — «Уотфорд» также были перенесены на неопределенный срок.