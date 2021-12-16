Москва, 16 декабря, 2021, 22:29 — ИА Регнум. Грузия в своей политике, проводимой в Закавказье, будет всё больше и больше склоняться к поддержке Азербайджана. Об этом корреспонденту 16 декабря заявил заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ Владимир Новиков.

President.gov.ge Саломе Зурабишвили и Ильхам Алиев

На взгляд эксперта, последние мирные инициативы Грузии по урегулированию Карабахского конфликта являются всего лишь попыткой найти свою роль в регионе, сыграв на той же «миротворческой доске», что и Россия. Эксперт уверен, что Грузия будет становиться на позиции, выгодные именно Азербайджану.

Напомним, что 2 декабря, выступая на заседании глав МИД стран ОБСЕ в Стокгольме, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что Тбилиси готов предложить платформу для трёхстороннего диалога с Баку и Ереваном. А в сентябре премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, предложил Армении и Азербайджану «Инициативу мирного соседства».