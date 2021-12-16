Политолог: Грузия будет всё больше становится на сторону Азербайджана
Москва, 16 декабря, 2021, 22:29 — ИА Регнум. Грузия в своей политике, проводимой в Закавказье, будет всё больше и больше склоняться к поддержке Азербайджана. Об этом корреспонденту 16 декабря заявил заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ Владимир Новиков.
На взгляд эксперта, последние мирные инициативы Грузии по урегулированию Карабахского конфликта являются всего лишь попыткой найти свою роль в регионе, сыграв на той же «миротворческой доске», что и Россия. Эксперт уверен, что Грузия будет становиться на позиции, выгодные именно Азербайджану.
Напомним, что 2 декабря, выступая на заседании глав МИД стран ОБСЕ в Стокгольме, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что Тбилиси готов предложить платформу для трёхстороннего диалога с Баку и Ереваном. А в сентябре премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, предложил Армении и Азербайджану «Инициативу мирного соседства».