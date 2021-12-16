Берлин, 16 декабря, 2021, 22:26 — ИА Регнум. В Германии почти четверть граждан старше 80 лет пребывает в состоянии нищеты. Об этом сообщает 16 декабря журнал Spiegel со ссылкой на исследование федерального министерства по делам пожилых людей.

Результаты исследования показали, что 22,4% населения в возрасте 80 лет и старше имеют максимальный чистый доход в размере 1167 евро в месяц. В общей численности населения число этих граждан составляет 14,8%.

Опубликованные цифры показывают, «насколько низкая заработная плата, а также длительная неполная занятость и перерывы в трудовой жизни влияют на финансовую состоятельность человека», заявила федеральный министр по делам семьи Энн Шпигель («зелёные»).

Ранее ассоциация Paritätische Wohlfahrtsverband опубликовала исследование бедности в Германии. По словам управляющего директораУльриха Шнайдера, в результате пандемии COVID-19 уровень бедности в стране достиг рекордного уровня в 2020 году. Согласно «Отчету о бедности», основанному на данных Федерального статистического управления, около 13,4 миллиона человек в Германии жили за чертой бедности в прошлом году, что соответствует показателю в 16,1%.