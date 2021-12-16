Вашингтон, , 22:31 — REGNUM Бывшая первая леди США Мелания Трамп создала собственные невзаимозаменяемые токены (NFT), а также платформу для блокчейна, присоединившись к растущему списку знаменитостей, обративших своё внимание на этот тренд, сообщает 16 декабря Reuters.

Мелания Трамп

Первый NFT называется Melania's Vision, что можно перевести на русский как «мировозрение Мелании». Рисунок соответствует названию и изображает голубой глаз женщины, который нарисован акварелью художником Марком Антуаном Кулоном.

Офис Мелании сообщил, что NFT можно будет приобрести с 16 по 31 декабря.

Напомним, что ранее свои NFT выпустили аргентинский футболист Лионель Месси и ямайский легкоатлет Усэйн Болт.