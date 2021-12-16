Вашингтон, 16 декабря 2021, 22:31 — REGNUM Бывшая первая леди США Мелания Трамп создала собственные невзаимозаменяемые токены (NFT), а также платформу для блокчейна, присоединившись к растущему списку знаменитостей, обративших своё внимание на этот тренд, сообщает 16 декабря Reuters.
Первый NFT называется Melania's Vision, что можно перевести на русский как «мировозрение Мелании». Рисунок соответствует названию и изображает голубой глаз женщины, который нарисован акварелью художником Марком Антуаном Кулоном.
Офис Мелании сообщил, что NFT можно будет приобрести с 16 по 31 декабря.
Напомним, что ранее свои NFT выпустили аргентинский футболист Лионель Месси и ямайский легкоатлет Усэйн Болт.